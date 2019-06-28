Крейсер "Украина", даже на стапеле, дорого обходится налогоплательщикам
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Содержание недостроенного крейсера "Украина" обходится украинскому бюджету в 15 млн гривен (почти $600 тыс.) в год, заявил генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин.
Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.
"Он же подключен к электроэнергии, нужно держать запитанными все системы. Однако в 2014-м Минобороны прекратило его оплату. Самое плохое, что деньги не идут уже, и корабль гниёт. Но завод вынужден всё равно выделять определённые ресурсы, поддерживая не введённый в эксплуатацию, недостроенный, небоеготовый корабль", - рассказал он.
Букин также отметил, что решение о судьбе крейсера может принять только государство.
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