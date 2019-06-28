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28.06.2019
Вестник Мордовии

Новейшую самоходку 2С42 "Лотос" для ВДВ сделали неуязвимой для "Джавелинов"

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Новейшее российское 120-мм самоходно-артиллерийское орудие 2С42 "Лотос" станет неуязвимым для высокоточного оружия противника.

На проходящем в Подмосковье масштабном военно-техническом форуме "Армия -2019" данная боевая машина демонстрируется впервые. Кроме высокой огневой мощи эта отечественная разработка отличается установленным на нем специальным комплексом оптико-электронного противодействия.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Его основой являются аэрозолеобразующие боеприпасы АОБ-5, также как и само САО являющиеся продуктом АО "ЦНИИТОЧМАШ".

Их применение позволяет укрыть "Лотос" в плотном аэрозольном облаке, которое будет непреодолимо для различных средств поражения, в том числе, как считается, даже для американских противотанковых комплексов третьего поколения "Джавелин" и его аналогов.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В настоящее время на эту уникальную во многих отношениях боевую машину может посмотреть любой желающий, она демонстрируется на площадке, где рассказывается о Российской армии ближайшего будущего.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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