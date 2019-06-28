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28.06.2019
ТАСС

Новикомбанк и ОАК подписали соглашение о финансировании проектов на 25 млрд рублей

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Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева
Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Источник изображения: © Пресс-служба Новикомбанка

Предполагается, что ресурсы направят на реализацию приоритетных проектов авиастроения

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Новикомбанк (опорный банк госкорпорации "Ростех") и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали соглашение об организации финансирования на сумму 25 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Соглашение заключено в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Документ подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и вице-президент по экономике и финансам ОАК Алексей Демидов.

"Финансовые ресурсы будут направлены на реализацию приоритетных проектов авиастроения", - отмечается в сообщении.

Финансирование ОАК будет предоставлено в форме кредитов и кредитных линий, лизинга оборудования и банковских гарантий, аккредитивов и прочих финансовых и документарных инструментов, уточнили в пресс-службе банка. "Мы рады в очередной раз предложить удобные и качественные финансовые инструменты для реализации масштабных планов компании, среди которых техническое перевооружение и модернизация, а также инвестиционные сделки, в том числе по диверсификации бизнес-направлений", - подчеркнула Георгиева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь, Демидов, слова которого также приводятся в сообщении, отметил, что подписанное соглашение позволит интенсивнее реализовывать приоритетные самолетостроительные программы корпорации.

В пресс-службе банка напомнили, что с прошлого года идет процесс интеграции ОАК в Ростех, который должен завершиться в 2020 году. После присоединения ОАК госкорпорация станет одним из крупнейших в мире производителей авиатехники. С учетом новых активов доля авиационного кластера в общей выручке корпорации составит примерно 50% - около 1 трлн рублей. Таким образом, ожидается, что авиастроительный блок станет самым мощным в госкорпорации.

О форуме

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тыс. предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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