На форуме "Армия-2019" подписали госконтракты на сумму более 1 трлн рублей

Подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Более 40 государственных контрактов на сумму более 1 трлн рублей подписаны в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". Об этом объявлено в четверг на церемонии обмена рядом подписанных документов в присутствии президента РФ Владимира Путина.

"В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями общим объемом более 1 трлн рублей", - объявил диктор.

Непосредственно на церемонии в присутствии главы государства состоялся обмен восемью госконтрактами, подписанными замминистра обороны РФ Алексеем Криворучко от имени оборонного ведомства с рядом предприятий.

В частности, с холдингом "Сухой" подписан госконтракт на изготовление и поставку многоцелевого истребителя Су-57 для нужд Минобороны РФ. С компанией "Вертолеты России" заключен госконтракт на изготовление и поставку вертолетов Ми-28НМ. С Государственным машиностроительным конструкторским бюро "Вымпел им. И. И. Торопова" подписан государственный контракт на изготовление и поставку "Изделия 180".

Минобороны и "Адмиралтейские верфи" заключили государственный контракт на строительство больших подводных лодок проекта 677 "Лада". С "Северным машиностроительным предприятием" заключен госконтракт на строительство атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М".

С НПК "Техмаш" заключен государственных контракт на изготовление и поставку инженерной системы дистанционного минирования ИСДМ. Опытное конструкторское бюро "Новатор" им. Л. В. Люльева" заключило с оборонным ведомством госконтракт на изготовление и поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса "Искандер-М", а "Московский машиностроительный завод "Авангард" - госконтракт на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П-01.