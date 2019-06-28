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28.06.2019
ТАСС

На форуме "Армия-2019" Путин осмотрел разработки военного инновационного технополиса "Эра"

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Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Среди них - макет робота радиоэлектронной борьбы, станция радиоразведки на беспилотном вертолете, лазерная сканирующая система технического зрения

КУБИНКА (Московская область), 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин ознакомился с разработками военного инновационного технополиса "Эра", представленными на форуме "Армия-2019".

Временно исполняющий обязанности начальника технополиса Игорь Дробот продемонстрировал главе государства ряд разработок, созданных на базе "Эры".

В частности, Путину показали станцию радиоразведки на беспилотном вертолете, макет робота радиоэлектронной борьбы, лазерную сканирующую систему технического зрения и портативный газосигнализатор для обнаружения токсичных веществ.

Президента ознакомили с разработками суворовцев, чьи работы курирует "Эра": показали транспортное средство для борьбы с беспилотниками, различные устройства для управления роботами и макеты перспективной техники.

В завершении обхода одного из павильонов в парке "Патриот" Путину показали веб-портал проекта "Т-34 - лучший танк мира". Он позволяет агрегировать информацию о технике, координировать участников поиска данных и систематизировать все сведения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Робот
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