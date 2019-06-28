НАТО утвердила концепцию альянса по сдерживанию в космосе

В альянсе подчеркнули, что речь не идет о милитаризации космоса

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств НАТО.

"Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет, - заявил он. - Речь не идет о милитаризации космического пространства, НАТО не ищет гонки вооружений в космосе".

По информации источников ТАСС, космическая концепция НАТО делает особый упор на нужды противоракетной обороны, в частности использование разного рода космических сенсоров для выявления запусков и отслеживания траекторий ракет в атмосфере Земли и приоритетную защиту спутников, действующих на нужды системы ПРО.

Утверждение этой стратегии произошло на той же встрече министров обороны НАТО, на которой они приняли пакет военных мер, которые будут активированы, как только прекратит действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. В число этих мер входит активизация работ по разработкам и созданию эффективных систем противоракетной обороны.

США вышли из Договора по ПРО 1972 года в одностороннем порядке в 2002 году. 1 февраля 2019 года они объявили о начале процедуры расторжения ДРСМД, которая завершится 2 августа. США обвинили Россию, что ее крылатая ракета 9М729 нарушает положения ДРСМД. Россия полностью отвергла эти обвинения, при этом новые российские ракетные разработки стали прямым ответом на попытки США создать собственную глобальную систему ПРО.