Войти
28.06.2019
ТАСС

НАТО утвердила концепцию альянса по сдерживанию в космосе

445
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

В альянсе подчеркнули, что речь не идет о милитаризации космоса

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО утвердили военно-космическую концепцию альянса. Об этом заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств НАТО.

"Мы приняли первую всеобъемлющую космическую стратегию альянса. Она направлена на мониторинг космического пространства, защиту коммуникаций, выявление запусков ракет, - заявил он. - Речь не идет о милитаризации космического пространства, НАТО не ищет гонки вооружений в космосе".

По информации источников ТАСС, космическая концепция НАТО делает особый упор на нужды противоракетной обороны, в частности использование разного рода космических сенсоров для выявления запусков и отслеживания траекторий ракет в атмосфере Земли и приоритетную защиту спутников, действующих на нужды системы ПРО.

Утверждение этой стратегии произошло на той же встрече министров обороны НАТО, на которой они приняли пакет военных мер, которые будут активированы, как только прекратит действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа. В число этих мер входит активизация работ по разработкам и созданию эффективных систем противоракетной обороны.

США вышли из Договора по ПРО 1972 года в одностороннем порядке в 2002 году. 1 февраля 2019 года они объявили о начале процедуры расторжения ДРСМД, которая завершится 2 августа. США обвинили Россию, что ее крылатая ракета 9М729 нарушает положения ДРСМД. Россия полностью отвергла эти обвинения, при этом новые российские ракетные разработки стали прямым ответом на попытки США создать собственную глобальную систему ПРО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
Похожие новости
11.03.2019
Ответ НАТО на приостановку РФ участия в ДРСМД будет взвешенным и скоординированным - Столтенберг
28.02.2019
Le Figaro (Франция): Европе необходимо перестроить свою безопасность
20.02.2019
Минобороны обвинило США в попытке "перевести стрелки" в споре по ДРСМД
18.02.2019
Лавров назвал причину отсутствия членов НАТО на брифинге по ДРСМД
24.12.2018
Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео