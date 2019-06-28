Наш "Швейцар" никогда не откроет двери хакеру

На форуме "Армия" показательно отразили кибератаку

Как защититься от кибератак, продемонстрировали на форуме "Армия-2019" сотрудники концерна "Автоматика", входящего в госкорпорацию "Ростех". Система предназначена для обеспечения безопасности компьютерных сетей – и корпоративных, и ведомственных. Разработанное решение позволяет предотвратить вторжение на нескольких уровнях. Защиту сети от взлома обеспечивают межсетевые экраны "Кронос" в связке со средством криптографической защиты информации (СКЗИ) "Швейцар-М".

"Хакеры" атаковали на стенде госкорпорации кластер из двух межсетевых экранов, чтобы исчерпать его ресурсы. Экраны, используя сигнатурный метод предотвращения нападения, обнаружили кибератаку и блокировали входящие пакеты данных от злоумышленников.

"Автоматика" предлагает решения не только для отражения кибератак, но и для предотвращения любых деструктивных воздействий. При этом все сетевые сервисы продолжают функционировать без существенных потерь в качестве и скорости.

"Киберугрозы представляют серьезную опасность и для отдельных компаний, и для ключевых гражданских и военных объектов. Ростех демонстрирует на "Армии-2019" перспективные отечественные разработки для защиты корпоративных сетей от злоумышленников. Решение, представленное концерном "Автоматика", способно отразить кибератаку мощностью до 40 Гбит в секунду – с такими атаками могут столкнуться информационные системы органов государственной власти и крупных корпораций. Отдельные компоненты этой системы уже применяются на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", – прокомментировал "Военно-промышленному курьеру" продемонстрированное исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

“Передовая система противодействия кибератакам имеет отечественное программное обеспечение”

Система работает на сертифицированном российском программном обеспечении, задействована платформа для создания конвергентной IT-инфраструктуры "Гелиос". Это комплекс интегрированных устройств под управлением корпоративной облачной платформы ECP Veil. Разработка с полностью российским исходным кодом позволяет виртуализировать и эффективно управлять IT-инфраструктурой предприятия.

Серверная часть представлена универсальной телекоммуникационной платформой TSP (Telecom Server Platform), позволяющей использовать в том числе отечественные процессоры "Эльбрус".

Разработки специалистов "Автоматики" позволяют на базе российского оборудования построить систему связи, максимально устойчивую к атакам злоумышленников. По словам генерального директора концерна Владимира Кабанова, даже при выходе из строя отдельных элементов сети "все сервисы продолжают функционировать. Система предоставляет абонентам услуги как в открытом, так и в защищенном режиме без ухудшения качества связи. Эти продукты могут быть востребованы в крупнейших государственных корпорациях и на предприятиях, которые работают с конфиденциальной или секретной информацией".

Если говорить об экономической составляющей, то программные решения концерна "Автоматика" в некоторых случаях в три–четыре раза дешевле зарубежных аналогов.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер",