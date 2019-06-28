Уйдет в оборону: сначала Евкуров станет заместителем Шойгу

Евкуров назначат заместителем Шойгу, сообщили СМИ

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, отставку которого накануне подписал президент России Владимир Путин, станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу, пишут СМИ. Официального подтверждения этой информации пока нет. Евкуров возглавлял Ингушетию 11 лет, но решил преждевременно сложить полномочия на фоне разобщенности в общественных настроениях жителей региона.

Покинувший пост главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем министра обороны Сергея Шойгу, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

После своего ухода с должности сам Евкуров сказал РБК, что пока не знает, куда его назначат. "Все будет известно на следующей неделе", - говорил он.

Президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова с поста главы Ингушетии накануне.

Временно исполняющим обязанности руководителя республики президент назначил Махмуд-Али Калиматова, который ранее руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области.

О своем намерении досрочно покинуть пост Евкуров сообщил 24 июня в обращении в эфире республиканского телевидения. Он объяснил это решение "разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики".

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - заявил экс-глава Ингушетии.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прошение Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что только волевой человек способен принимать "поворотные решения в своей судьбе". Он убежден, что это был не жест отчаяния, а признак наличия духа. Кадыров обратил внимание, что Евкуров возглавил республику в самое трудное время и с тех пор решил сложнейшие задачи.

Генерал-майор и Герой России Юнус-Бек Евкуров служил на командных должностях в Воздушно-десантных войсках (ВДВ), участвовал в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и был в составе российского контингента в Боснии и Герцеговине под эгидой SFOR. Он получил известность как один из командующих операцией в июне 1999 года, когда был установлен контроль над аэропортом Слатина. Эта операция вошла в историю как "бросок на Приштину". За эту операцию, как говорил сам Евкуров, ему и было присвоено звание Героя России в апреле 2000-го.

Главой Ингушетию он стал в 2008 году после ухода непопулярного руководителя республики Мурата Зязикова. В 2009 году на Евкурова было совершено покушение: боевики незаконных вооруженных формирований подорвали его автомобиль. Выжить ему удалось благодаря хорошей броне машины.

Он подал в отставку 4 июля 2013 и до единого дня голосования, 8 сентября 2013 года, временно исполнял обязанности главы региона. Тогда депутаты местного парламента избрали Евкурова руководителем Ингушетии - его кандидатуру внес в парламент страны президент России.

Срок полномочий Евкурова истекал в 2023 году.

Председатель правительства республики Зелимхан Евлоев считает главным достижением Евкурова на этом посту борьбу с терроризмом. "Это был очень сложный период - его руководства. Первые пять-шесть лет - это борьба с международным терроризмом, это разобщенность общества. Люди просили главу и федеральный центр, чтобы прекратилось убийство людей. И самое большое, главное завоевание - что при нем все это остановилось", - сказал Евлоев ТАСС.

В последний год управления республикой Евкурова в Ингушетии сложилась конфликтная ситуация: местные жители протестовали в связи с решением властей пересмотреть административную границу с соседней Чеченской Республикой. Осенью 2018 года главы двух субъектов федерации заключили соглашение о границе: в состав Чечни вошла часть Сунженского района, а Ингушетия получала часть Надтеречного района Чечни.

Сам Евкуров объяснял, что это было сделано только для того, чтобы "выровнять границу и один клин выправить".

После этого в республике начались массовые протесты. Противники соглашения напоминали, что в Сунженском районе находятся могилы предков. Кстати, во времена СССР Чечня и Ингушетия были частью одного образования - Чечено-Ингушской ССР.

Из-за давления со стороны общественности Евкуров обратился в Конституционный суд о соответствии подписанного документа республиканским законам. Орган вынес решение в его пользу. Вместе с тем недовольство граждан не исчезло, и Федеральный центр был не доволен тем, что власти не смогли объяснить жителям пользу договора.

Лидия Мисник