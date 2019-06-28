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28.06.2019
ТАСС

РТИ разработает комплекс для предсказания космической погоды

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Для исследования ионосферы в России планируется создать Национальный гелиофизический комплекс РАН

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. ОА "РТИ" совместно с Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН планирует разработать комплекс для определения космической погоды, который поможет в планировании запусков космической техники. Об этом журналистам в четверг рассказали в пресс-службе РТИ на форуме "Армия-2019".

РТИ и Сибирский институт в рамках соглашения развивают сотрудничество по изучению ионосферы, которая, реагируя на проявления космической погоды, изменяет свое состояние.

"Изучая динамику состояния ионосферы и магнитосферы, можно исследовать как эффекты воздействий факторов космической погоды, так и определять параметры этих факторов. Комплексируя исследования ионосферы совокупностью сведений о состоянии Солнца, магнитосферы и атмосферы, научное сообщество приближается к решению задач прогнозирования космической погоды", - сказали в пресс-службе.

Космическая погода влияет на радиолокацию, навигацию, связь, функционирование космических систем. Как и в метеорологической, в космической погоде существует спектр возможных опасных явлений: солнечные вспышки, геомагнитные бури, ионосферное поглощение радиоволн.

Для исследования ионосферы в России планируется создать Национальный гелиофизический комплекс РАН. В рамках этого проекта Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца разработает уникальный радар некогерентного рассеяния и сверхмощный нагревный стенд для проведения экспериментов с плазмой ионосферы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РТИ им. Минца
Проекты
АРМИ-20XX
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