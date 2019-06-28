Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет

Президент Сербии Александр Вучич принял делегации министерств обороны России и Белоруссии, чьи военнослужащие совместно с сербскими коллегами участвуют в учениях "Славянское братство — 2019".

Источник изображения: Министерство обороны Сербии

На встрече также присутствовали посол России в Сербии Александр Чепурин, заместитель начальника штаба ВДВ РФ генерал-майор Алексей Наумец и заместитель командующего ССО Белоруссии полковник Владимир Белый. Сербскую сторону на мероприятии кроме президента представляли министр обороны Александр Вулин, начальник Генштаба генерал Милан Мойсилович и командующий Специальной бригады генерал Мирослав Талиян.

Обсуждая с представителями военных ведомств проходящие маневры, президент Сербии подчеркнул, что они являются символом дружбы и хороших отношений трех стран, а также способом усилить связи между ними. По его словам, "Славянское братство — 2019" — это не просто учения, но и возможность своевременно ответить на вызовы современного мира. В своей речи Александр Вучич в очередной раз подчеркнул, что Белград твердо придерживается политики военного нейтралитета и стремится самостоятельно обеспечивать безопасность территории и граждан.

Со своей стороны, российские и белорусские офицеры отметили, что военное сотрудничество между странами вышло на высокий уровень, и выразили удовлетворение тем, что учения качественно подготовлены уже в пятый раз.

Трехсторонние военные маневры "Славянское братство" впервые прошли в 2015 году на полигоне Раевский в Краснодарском крае и с тех пор проводятся ежегодно на разных территориях. По традиции, в них принимают участие военнослужащие ВДВ и сил специального назначения России, Белоруссии и Сербии.