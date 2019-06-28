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28.06.2019
ТАСС

Путин: офицеры ВС РФ должны уметь владеть передовым оружием на "отлично"

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Президент напомнил о реализуемой в России масштабной программе переоснащения армии и флота передовым вооружением

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Передовое вооружение будет поступать в ВС РФ в ближайшие годы, и офицеры должны уметь владеть им на "отлично". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов.

Он напомнил о реализуемой в РФ масштабной программе переоснащения армии и флота передовым вооружением. "Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы", - сказал Путин.

По его словам, в этом оружии воплотились талант, дерзость, смелость и неустанный труд десятков и сотен тысяч рабочих, инженеров и конструкторов. "И оно [оружие] должно быть в надежных, умелых руках. Ваш долг - научиться владеть им на "отлично", - обратился Путин к выпускникам военных вузов.

Глава государства подчеркнул, что именно от офицерского корпуса во многом зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и по качественному развитию Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании этого года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард" и о том, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре. Глава государства также сообщил в послании об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут ритмично, без сбоев, по плану.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Авангард РК
Кинжал ЗРК
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