В России в июле впервые применят в ходе учений комплекс РЭБ "Палантин"

ЦАМТО, 27 июня. Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в апреле в Западный военный округ, впервые применят в действии в июле в ходе учений.

"Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" впервые будет практически применен в конце июля этого года в ходе выполнения задач ротного тактического учения", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы ЗВО.

"Палантин" предназначен для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также ведения радиоэлектронной разведки. Возможности аппаратуры позволяют ослепить противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи.

Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.