Новые снаряды для "Торнадо-Г" показали на "Армии-2019"

Стрельбу новейшими реактивными снарядами "Торнадо-Г" покажут на форуме "Армия-2019" с помощью голографии и системы 3D. Для установки залпового огня разработаны новые инновационные 122-мм боеприпасы, которые гораздо эффективнее снарядов к установкам "Град".

"Мы создали уникальный голографический 3D макет, демонстрирующий все преимущества "Торнадо-Г". Надев специальные очки, можно увидеть какова эта система в действии. Макет разработан с высокой степенью детализации и является оптимальной альтернативой демонстрационным показам", - заявил на форуме "Армия-2019" генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Другим отличием новой реактивной установки является автоматизированная система управления огнем и подготовки к пуску снарядов.

Для "Торнадо-Г" созданы три новых инновационных 122-мм снаряда, которые напряду с боевыми машинами уже поставляются в российские войска. Новый неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности способен, по информации его разработчиков, в среднем в шесть раз эффективнее поражать цели, чем снаряд от системы "Град". Дальность стрельбы - от 5 до 20 километров.

Еще один снаряд, осколочно-фугасный, который заменил снаряд, ранее использовавшийся системой "Град", за счет более мощной боевой части и большого количества поражающих элементов стал вдвое эффективнее. Третий снаряд в боекомплекте РСЗО "Торнадо-Г" -неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами способен со значительно большей эффективностью поражать не только живую силу и небронированную технику, но и выводить из строя танки и бронетранспортеры противника. Боевой элемент такого снаряда пробивает броню толщиной 140 мм.

Николай Грищенко