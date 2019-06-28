Названы сроки первого применения комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин"

Первый в российских Вооруженных силах (ВС) комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Палантин" впервые применят в действии во время учений в июле. Об этом рассказали в четверг, 27 июня, в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Новейший высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня "Палантин" впервые будет практически применен в конце июля этого года в ходе выполнения задач ротного тактического учения", — цитирует телеканал "Звезда" сообщение.

Комплекс поступил в ЗВО в апреле. Он предназначен для подавления радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки. У аппаратуры есть возможность ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой и связи.

"Палантин" также обладает системообразующей функцией, то есть он может объединять в единую рабочую сеть разные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки.

Ранее 27 июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы российские войска получат современную военную технику, в том числе межконтинентальные крылатые ракеты "Буревестник", лазерный комплекс "Пересвет", а также ракетные комплексы "Сармат" и "Кинжал".

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