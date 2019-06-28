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28.06.2019
Известия.ru

Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 27 июня, заявил президент России Владимир Путин на приеме в Кремле в честь выпускников военных вузов.

Глава государства подчеркнул, что уровень денежного довольствия силовиков будет последовательно повышаться.

"Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов", — цитирует российского лидера ТАСС.

В конце мая стало известно, что летному составу ВКС вернут право на получение льготных путевок в ведомственные санатории и базы отдыха. В Минобороны считают, что эта мера позволит избежать оттока пилотов из военной авиации.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Медицина
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