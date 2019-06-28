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28.06.2019
Lenta.ru

Раскрыта связь Huawei с китайской армией

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Источник изображения: Фото: Tyrone Siu / Reuters

Сотрудники компании Huawei сотрудничали с военными Китая в научно-исследовательских проектах. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Журналисты изучили китайские исследовательские базы научных работ и подтвердили, что сотрудники Huawei принимали участие как минимум в десяти проектах совместно с Народно-освободительной армией Китая. Так, специалисты работали над исследованиями в области искусственного интеллекта и радиосвязи.

Среди совместных проектов указываются разработка технологии по определению эмоций пользователей по комментариям, а также изучение методов сбора и анализа данных со спутниковых снимков и географических карт. Указывается, что журналисты изучили лишь статьи, находящиеся в открытом доступе, однако предполагается наличие многочисленных засекреченных проектов.

В Huawei опровергли всякую связь с НОАК и сказали, что не знают о совместной работе своих сотрудников с китайской армией. "Huawei не знает о том, какими исследованиями занимаются сотрудники компании в свободное время. Huawei не сотрудничает с учреждениями, связанными с НОАК. Huawei разрабатывает и производит только коммуникационные продукты, соответствующие гражданским стандартам, и не работает с военными", — заявил представитель Huawei. При этом в научных статьях значилось упоминание компании.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям сотрудничество с Huawei, в середине мая. Организацию заподозрили в связях с китайскими спецслужбами, которым якобы передавались данные о пользователях.

Запрет предполагает, что до середины августа производители из США могут поставлять Huawei только ту продукцию, которая нужна для поддержания уже существующих изделий. Продажа новых комплектующих полностью запрещена. Huawei оценила убытки от запрета в 30 миллиардов долларов.

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Китай
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Трамп Дональд
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