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28.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин анонсировал поставки "Кинжала", "Пересвета" и "Сармата" в войска

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Боевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс "Пересвет".
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник" поступят в войска в ближайшие годы, заявил президент Владимир Путин на приеме в честь выпускников высших военных учебных учреждений.

"От офицерского корпуса в огромной степени зависит результативность нашей работы по укреплению обороноспособности страны, по качественному развитию вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб. В первую очередь это касается выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота передовым вооружением", – сказал Путин, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что "гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", лазерные системы "Пересвет", тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат", подводный беспилотник "Посейдон", наша крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", другая современная техника будут поступать в войска в ближайшие годы".

"Талант, дерзость и смелость, неустанный труд сотен тысяч рабочих, инженеров, конструкторов воплотились в этом оружии", – добавил Путин, отметив, что теперь стране нужны те, кто сможет управлять этим оружием.

Глава государства подчеркнул, что именно от офицерского корпуса во многом зависит результативность работы по укреплению обороноспособности страны и по качественному развитию вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб, передает ТАСС.

Президент также отметил, что государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и правоохранителей. "Мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несет военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия. Будем улучшать медицинское обслуживание личного состава, расширять возможности для трудоустройства членов семей, помогать в решении жилищных вопросов", – сказал Путин.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин рассказал о разработке в России целого ряда новейших образцов вооружения. В послании этого года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард" и о том, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре. Глава государства также сообщил в послании об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут ритмично, без сбоев, по плану.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Кинжал ЗРК
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