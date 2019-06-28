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28.06.2019
Военно-промышленный курьер

Корвет "Гремящий" завершил первый этап заводских испытаний

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Источник изображения: vpk-news.ru

Во время первого этапа заводских ходовых испытаний (ЗХИ) головного корвета "Гремящий" проекта 20385 судостроители Северной верфи закрыли более 50% ходовых удостоверений, сообщила пресс-служба завода.

В частности, в режиме переменных нагрузок испытана главная энергетическая установка, проверены системы связи, навигационное и штурманское оборудование, общекорабельные системы, вооружение и технические средства. Экипаж провел учения за живучесть корабля.

По словам командира корабля капитана 2 ранга Олега Потапова, "Гремящий" демонстрирует высокую скорость, хорошую маневренность и управляемость. Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев отметил: "Завод доволен результатами испытаний. Неприятных неожиданностей не случилось, оборудование отработало штатно. Есть ряд замечаний, которые мы сейчас устраняем совместно с контрагентами, также есть задачи по подготовке корабля к Военно-Морскому параду". Игорь Пономарев добавил, что во второй половине августа корвет отправится на второй этап ЗХИ. "Гремящий" должен быть передан Военно-Морскому Флоту до конца 2019 года.

Справка о Судостроительном заводе "Северная верфь"

"Северная верфь" (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
Военные учения
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