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28.06.2019
bmpd.livejournal.com

Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier

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25 июня 2019 года японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries (MHI) официально сообщила о приобретении ею программы реактивных региональных пассажирских самолетов Canadair Regional Jet (CRJ) Program у канадской компании Bombardier Inc.

Региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ1000 (c) Bombardier

В соответствии с соглашением, MHI приобретет права на техническое обслуживание, поддержку, ремонт, маркетинг и продажи региональных пассажирских самолетов серии CRJ, включая связанную с этим сеть предприятий обслуживания и поддержки, расположенную в Монреале (канадская провинция Квебек) и Торонто (провинция Онтарио), и сервисные центры в США в Бриджпорте (штат Западная Вирджиния) и Тусконе (штат Аризона), а также сертификаты типа на самолеты серии CRJ.

Головной завод по производству самолетов CRJ в Мирабеле (провинция Квебек) останется у Bombardier. При этом Bombardier будет продолжать поставлять компоненты и запасные части и осуществлять сборку уже законтрактованных самолетов CRJ от имени MHI. Ожидается, что производство самолетов CRJ окончательно завершится во второй половине 2020 года, после того, как будет исчерпан нынешний портфель заказов на них.

MHI выплатит Bombardier 550 млн долл США в рамках этой сделки, а также возьмет на себя задолженность соответствующих подразделений Bombardier в размере 200 млн долл США. В свою очередь, Bombardier передаст MHI около 100 млн долл США чистой прибыли по данной программе. Сделка должна быть завершена в первой половине 2020 года.

Для MHI приобретение программы самолетов CRJ позволит создать сервисную базу для планируемого к запуску в производство семейства реактивных региональных пассажирских самолетов Mitsubishi Regional Jet (MRJ), недавно переименованных в Mitsubishi SpaceJet и ориентированных в первую очередь на североамериканский рынок. Сейчас началок поставок самолетов Mitsubishi SpaceJet М90 (бывший MRJ90) запланировано на середину-конец 2020 года, а SpaceJet М100 (перерабатываемый проект бывшего MRJ70) - на 2023 год. Номинально Mitsubishi Aircraft Corporation (дочернее подразделение MHI, миноритарный пакет принадлежит Toyota Motor Corporation) сейчас числит 223 "твердых" заказа на самолеты MRJ (Mitsubishi SpaceJet), хотя неясно, сколько из этих заказов являются действующими ввиду серьезного затягивания программы создания этого самолета.

Таким образом, самолеты Mitsubishi SpaceJet должны фактически занять на мировом рынке региональных самолетов место сходящих со сцены самолетов Bombardier CRJ, выпуск которых будет теперь окончательно завершен во второй половине 2020 года. В итоге, в связи с недавним фактическим приобретением корпорацией Boeing бизнеса региональных реактивных пассажирских самолетов другого ведущего мирового производителя в этом сегменте бразильской компании Embraer, на место господствовавшей почти два десятилетия на мировом рынке региональных реактивных пассажирских самолетов дуополии Embraer и Bombardier теоретически должна придти дуополия Boeing и Mitsubishi.

Для Bombardier продажа (с последующим закрытием производства) программы региональных реактивных пассажирских самолетов CRJ завершает шедшую с 2015 года радикальную реструктуризацию ее авиастроительного подразделения Bombardier Aviation, которое теперь будет заниматься производством исключительно "бизнес-джетов". Наряду с продажей Bombardier программы узкофюзеляжных пассажирских самолетов CSeries группе Airbus (у которой они получили обозначение серии А220), канадской корпорации Longview Aviation Capital Corporation и ее авиастроительной компании Viking Air были проданы программы производства самолетов-амфибий CL и региональных турбовинтовых пассажирских самолетов Q400 Dash 8. Также Bombardier продала активы по летной и технической подготовке для деловых самолетов канадской компании CAE, специализирующейся на производстве авиационных тренажеров.

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Страны
Бразилия
Канада
США
Япония
Продукция
MRJ
Компании
Airbus
Boeing
Bombardier
CAE
Embraer
MHI
Toyota
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
28.06.2019 11:33
Раздербанили Бомбардье на части. R.I.P.
0
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