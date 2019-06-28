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28.06.2019
Военное обозрение

В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS

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Израильская государственная армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. Утверждается, что это последствия работы комплекса РЭБ "Красуха".

Источник изображения: topwar.ru

Утром в четверг в эфире израильской армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" ("Армейские волны") в адрес России прозвучали обвинения в нарушении работы основного тель-авивского аэропорта. Согласно утверждению журналиста Элиава Батито, Российская Федерация ответственна за сбои в приеме сигнала GPS в районе международного аэропорта имени Бен-Гуриона.

Несмотря на то, что официальных комментариев со стороны правительства Израиля не поступало, радиостанция ссылается на несколько высокопоставленных источников. Так, согласно их информации, перебои с работой GPS наблюдались не только в Израиле, но и на Кипре. По мнению собеседников "Галей ЦАХАЛ", сбои являются последствием работы российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Красуха".

Перебои наблюдаются в течение двух недель

На данный момент известно, что проблема наблюдается не менее двух недель. В сообщении Управления аэропортами Израиля отмечалось, что означенные проблемы не влияют на безопасность полетов, так как для подобных ситуаций предусмотрено задействование технологий, альтернативных GPS.

Вчера сайт 13-го канала Израильского телевидения уведомил, что сбои выражались в получении пилотами ложных сообщений о столкновении с посторонним предметом. Такая ошибочная информация может ввести пилота авиалайнера в заблуждение и повышает риск утраты контроля над управлением самолетом.

Россия прокомментировала обвинения

Комментируя ситуацию израильскому русскоязычному порталу Newsru.co.il, Посольство Российской Федерации заявило:

Мы не можем комментировать эти фейковые новости. Участвовать в их распространении мы также не собираемся.


В комментарии, полученном радиостанцией "Галей ЦАХАЛ", российское дипломатическое представительство было еще более лаконично:

Это фейк ньюз, которые мы не готовы воспринимать серьезно.

"Красуха" является семейством комплексов радиоэлектронной борьбы. Ее эксплуатация началась в 2012 году. В режиме активной работы комплекс проводит анализ типа сигнала, после чего воздействует на радиолокационные станции противника помеховым излучением. Комплекс способен подавлять наземные радары, авиационные системы АВАКС, спутники-шпионы. С октября 2015 года "Красуха" была развернута для защиты аэродрома Хмеймим, основного места дислокации российского воинского контингента в Сирии.

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Страны
Израиль
Кипр
Россия
Сирия
Продукция
Красуха-4
Проекты
GPS
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