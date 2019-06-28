Шойгу вручил боевое знамя Национальному центру управления обороной

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил грамоту президента РФ и боевое знамя начальнику Национального центра управления обороной генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву.

"Вручение Национальному центру управления обороной боевого знамени - знаковое событие в жизни вашего коллектива. Во все времена Боевое знамя считалось главной военной реликвией", - сказал глава Минобороны на торжественной церемонии.

Он подчеркнул, что под боевыми стягами веками закалялся характер российской армии, укреплялась ее нравственная и духовная основа, формировалась русская военная школа.

"Созданный пять лет назад Национальный центр в кратчайшие сроки стал эффективным инструментом решения задач, возложенных как на Вооруженные силы, так и на военную организацию государства в целом. Сегодняшняя церемония - это признание высоких результатов вашей работы, важная веха в укреплении славных традиций защитников Родины", - обратился Шойгу к военнослужащим центра.

Он выразил уверенность, что они и дальше будут вносить весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны.

В свою очередь начальник центра генерал-полковник Михаил Мизинцев заверил министра, что оказанное доверие послужит стимулом для полной самоотдачи каждого военнослужащего в эффективном и качественном выполнении задач, поставленных руководством страны и Вооруженных сил.