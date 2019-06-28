Войти
28.06.2019
Интерфакс-АВН

Самолет ВКС России совершил инспекционный пролет над базой стратегических подлодок ВМС США

414
0
0
Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации международного Договора по открытому небу российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил полет над территорией США, в ходе которого он, в частности, пролетел над тихоокеанской базой американских стратегических ракетных подводных лодок Китсап-Бангор, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, российский самолет, вылетевший с аэродрома открытого неба в Грейт-Фолс (штат Монтана), выполнял многочасовой инспекционный полет над стратегическими базами и объектами на северо-западе США, в частности, в штатах Вашингтон и Аляска.

На военно-морской базе Китсап-Бангор размещаются стратегические подводные лодки Ohio, оснащенные межконтинентальными ракетами Trident II (D5), а также ударные подлодки с крылатыми ракетами Tomahawk.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" 24 июня сообщила со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, что российский самолет выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Это уже пятая серия наблюдательных полетов российских инспекторов над американскими стратегическими военными базами и объектами, которые начали выполняться с марта текущего года после длительного перерыва.

Также в рамках договора с конца февраля американские военные самолеты начали проводить наблюдательные полеты над территорией России, в частности над Сибирью и Дальним Востоком.

Такие наблюдательные полеты стали первыми с ноября 2017 года.

В феврале пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что длинный перерыв между ними объясняется напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Trident II
Ту-154
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ohio
Trident
Ядерный щит
Похожие новости
03.06.2019
Российский военный самолет совершил пролет над базой американского спецназа
09.01.2018
США выставят ультиматум России на переговорах по СНВ и РСМД, заявил эксперт
24.02.2014
России нет смысла выходить из Договора о СНВ
03.09.2012
Калькулятор стратегического сдерживания
29.07.2008
Авианосцам быть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео