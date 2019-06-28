Появилось видео отработки двойного пуска "Искандеров"

Армия Восточного военного округа отработала сложнейший одновременный учебный пуск квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К". Видео с учений в четверг, 27 июня, опубликовал телеканал "Звезда".

Отмечается, что учения прошли в Бурятии. В ходе тренировки ракеты успешно уничтожили учебные цели и выполнили оперативную смену позиционного района для отработки очередных задач.

"В свою очередь специалистами РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты. — Ред.) были проведены мероприятия по постановке аэрозольных завес и снижению демаскирующих признаков техники, в том числе электромагнитного излучения", — цитируют журналисты сообщение Минобороны России.

Также в ходе контрольных занятий военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.

17 июня 2018 года Министерство обороны России опубликовало эффектное видео испытаний оперативнотактического ракетного комплекса "Искандер", которые проходили на учениях Восточного военного округа.

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.