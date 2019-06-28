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28.06.2019
WarSpot

Финская армия вооружилась грузовиками-бронетранспортёрами

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Финская армия тестирует новые отечественные бронетранспортёры. Вчера, 26 июня, портал armyrecognition.com сообщил, что компания Protolab поставила вооружённым силам Финляндии первую партию бронемашин PMPV.

В прошлом году Минобороны Финляндии подписало с компанией Protolab контракт на поставку опытной партии машин PMPV. Вчера пресс-служба производителя сообщила, что четыре бронетранспортёра поставлены армии и пройдут опытную эксплуатацию, после чего военное командование будет принимать решение о дальнейших поставках.

Финский бронетранспортёр Protolab PMPV.

Источник изображения: armyrecognition.com

PMPV 6?6 MiSu — автомобиль типа MRAP (mine resistant ambush protected — "защищённый от подрыва и атак из засад"). MiSu не только демонстрирует высокие показатели проходимости по бездорожью, но и способен преодолевать водные преграды. При этом скорость 14-тонного броневика по суше может достигать 110 км/ч, по воде — 12 км/ч.

Разработка бронеавтомобиля-амфибии PMPV 6?6 ведётся компанией Protolab с 2009 года. В 2015 году производитель показал первый прототип машины и провёл начальный этап его испытаний. Финский броневик-амфибия способен перевозить до 12 человек, включая двух членов экипажа, или же до 10 т груза. PMPV может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем с различными типами вооружений.

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Страны
Финляндия
Проекты
Astute АПЛ
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