Дождались вечера: боевики снова атаковали "Хмеймим"

Боевики вновь атаковали российскую авиабазу "Хмеймим"

Сирийские боевики в очередной раз попытались атаковать российскую авиабазу "Хмеймим", но дежурные средства ПВО отразили нападение. Пострадавших в результате нападения нет. Обстановка в Сирии ухудшилась в конце мая, в частности, в подконтрольной боевикам провинции Идлиб. При этом с середины июня в Арабской Республике действует режим прекращения огня.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку боевиков на авиабазу "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия. Россияне обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) противника, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Инцидент произошел 26 июня, когда стемнело. Беспилотники приближались к российской авиабазе с юго-западного направления.

В результате несостоявшейся атаки пострадавших или материального ущерба нет. "Хмеймим" функционирует в плановом режиме, сказал Бакин.

По его словам, в Сирии по-прежнему сохраняется вероятность провокаций со стороны боевиков, которые могут инсценировать атаку с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации. Если это произойдет, силы оппозиции возложат ответственность за использование химического оружия против мирных граждан на правительственные войска, уверен он.

Попытки атаки на "Хмеймим" происходят регулярно, но их постоянно отражают российские средства ПВО. Военный корреспондент Олег Блохин сообщил в своем телеграме, что 19 июня ВКС России нанесли авиаудар по одной из баз боевиков группировки "Джейш Аль Изза" (союзники запрещенной в России террористической группировки "Джабхат Фатх аш-Шам"), которая, по его данным, причастна к обстрелам авиабазы и гибели бойца Сил специальных операций РФ.

Он сообщил, что в результате атаки были убиты 11 боевиков, в том числе замкомандира группировки Ваиль Джеддак Мустафа, известный как Абу Хасан. Также были ликвидированы полевой командир Джамиль Бадр ас-Салех и шариатский судья Али Алиях, отметил военкорр.

По его информации, лидер группировки Джамиль Шахади ас-Салех получил сквозное ранение в грудь, после чего его вывезли в Турцию. Он перестал писать в твиттере и выходить в эфиры.

В середине июня в Минобороны сообщили, что российские самолеты ВКС нанесли четыре бомбовых удара по боевикам в Идлибе, в результате чего в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта были ликвидированы их крупные скопления. Кроме того, были уничтожены позиции полевой артиллерии, с которых противники обстреливали турецкий наблюдательный пост.

В оборонном ведомстве отметили, что российское и турецкое командования в Сирии продолжат тесное сотрудничество в рамках борьбы с террористическими группировками.

Это произошло после того, как Турция попросила российскую сторону помочь обеспечить безопасность военнослужащих и принять ответные меры в отношении террористов. Анкара предоставила российским ВКС координаты для атаки.

Турция просила РФ ответить на недавнее нападение террористов-союзников "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещенная в России) на наблюдательный пост турецкой армии.

"Ночью 13 июня 2019 года террористы обстреляли из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, расположенный в районе высоты Джебель-Завия провинции Идлиб", - указали в сообщении Минобороны.

При этом в ночь с 11 на 12 июня на территории идлибской зоны деэскалации вступил в силу режим прекращения огня, сообщил руководитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. Он отметил, что соглашение было достигнуто по инициативе российской стороны при посредничестве Турции.

Российские военные обратили внимание, что после того, как 12 июня это соглашение вступило в силу, количество обстрелов со стороны боевиков значительно сократилось: за сутки центр зафиксировал всего два обстрела в провинции Хама.

В конце мая ситуация в сирийском Идлибе, который до сих пор находится под контролем незаконных вооруженных формирований, серьезно обострилась.

Как сообщали в Минобороны, 22 мая боевики осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в направлении российской авиабазы, но дежурные силы ПВО уничтожили девять из выпущенных ракет. Остальные восемь до "Хмеймима" не долетели.

Утром этого же дня сирийские правительственные войска отразили три массированные атаки оппозиции на населенный пункт Кафр-Нбуда, отметили в министерстве. В нападении участвовали до 500 боевиков, семь танков, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой.

По информации российских военных, правительственные войска САР ликвидировали в южной части идлибской зоны деэскалации более 150 боевиков "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в России), три танка и 24 пикапа.

В то же время со стороны населенного пункта Сахрия боевики дважды попытались прорвать оборонительные позиции правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Хайрат, отметили в российском оборонном ведомстве.

По данным военных, в атаке участвовали более 200 боевиков, четыре боевые машины пехоты (БМП) и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением.

"Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции", - сообщили в Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что боевики ведут массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО в Идлибской зоне деэскалации с вечера 21 мая.

Лидия Мисник