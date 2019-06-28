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28.06.2019
ТАСС

Ростех разработал портативную метеостанцию двойного назначения СМП-1

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России.
Источник изображения: www.liveinternet.ru

СМП-1 не имеет аналогов на российском рынке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) представил портативную метеостанцию СМП-1 двойного назначения. Разработка может применяться как в гражданском, так и в военном секторе и не имеет аналогов в России. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"Портативная метеостанция СМП-1 определяет основные параметры окружающей среды: давление, температуру, влажность, скорость и направление ветра. Кроме того, прибор оснащен встроенными приемопередатчиками космических навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. Это позволяет осуществлять привязку измерений к местности, а также использовать устройство в качестве носимого навигатора", - говорится в сообщении.

Портативная метеостанция СМП-1 не имеет аналогов на российском рынке. В вооруженных силах прибор может применяться для корректировки направления выстрела из стрелкового или артиллерийского вооружения. Прибор отличает компактность и простота эксплуатации, при этом погрешность измерений минимальна.

Для более удобной работы с картой местности и навигации по меню метеостанция оснащена сенсорным дисплеем. Также предусмотрена функция запоминания маршрута с возможностью фиксации на карту памяти MicroSD. Устройство имеет встроенный аккумулятор и весит всего 0,6 кг.

Производителем портативной метеостанции является компания "Аэроприбор-Восход" концерна "Радиоэлектронные технологии".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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