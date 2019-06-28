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28.06.2019
ТАСС

Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут ВМФ России в конце 2019 года

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Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019
Головной атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" (заводской номер 204) во время выхода из Северодвинска на возобновленные заводские ходовые испытания, 10.09.2019.
Источник изображения: CrazyMk / forums.airbase.ru

Как сообщил глава "Севмаша" Михаил Будниченко, соответствующие сроки предусмотрены контрактом

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А") "Князь Владимир" будет передан Военно-морскому флоту России в конце 2019 года. Об этом ТАСС сообщил в четверг в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019" глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Однозначно передадим "Князя Владимира" флоту в декабре, как это предусмотрено контрактом", - сказал он.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что "Князь Владимир" в июне выйдет в море на второй этап заводских ходовых испытаний.

"Князь Владимир" - головная подлодка усовершенствованного проекта 995А. Субмарина была заложена на "Севмаше" в июле 2012 года, спущена на воду в ноябре 2017 года. Основное вооружение подлодки - 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава".

К настоящему времени на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построены и сданы флоту три стратегические подлодки базового проекта 955 класса "Борей". Головной корабль "Юрий Долгорукий" вошел в состав Северного флота, два серийных - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в состав Тихоокеанского.

Подлодки проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин". На "Севмаше" продолжается строительство четырех подлодок проекта 955А ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").

В новость были внесены изменения (10:58 мск) - добавлены подробности.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
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СФ
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