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28.06.2019
Российская газета

Помощник "Арматы": "мостовой танк" МТУ-2020 показали на "Армии-2019"

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Источник изображения: rg.ru

Одним из самых тяжелых экспонатов Международного военно-технического форума "Армия-2019" можно считать разработанный в Омске новейший "мостовой танк" МТУ-2020.


Этот 58-тонный гусеничный мостоукладчик демонстрируется открыто впервые. Он сразу привлек большое внимание как военных специалистов, так и обычных ценителей бронетехники.

В ходе разработки этой инженерной машины использовались элементы конструкции широко известного основного боевого танка Т-90А.

Особенностью является удлиненная ходовая часть, имеющая по 7 опорных катков с каждого борта. Для защиты от противотанковых средств бортовые проекции прикрыты противокумулятивными экранами новой конструкции. Максимальная скорость по шоссе - 60 километров в час.

Экипаж - всего лишь два человека, но высокая степень автоматизации позволяет им успешно выполнять поставленные боевые задачи. Для эффективного контроля обстановки в распоряжении находящихся за броней военнослужащих имеются расположенные впереди, по бортам и в корме видеокамеры.

Для маскировки на поле боя "мостовой танк" оборудован комплектом гранатометов, выстреливающих гранаты, формирующие аэрозольные облака, затрудняющие применение противником различных средств поражения, в том числе высокоточных.

МТУ-2020, в отличие от аналогичной техники предыдущего поколения, может устанавливать не только стальные мосты, но и конструкции, изготовленные из новейших полимеркомпозитных материалов.

В результате применения таких инноваций вес машины с 58,5 тонн снижается до 55,85 тонн. При этом характеристики остаются прежними. Она способна обеспечивать проход техники массой до 60 тонн. Длина моста увеличилась до 27 метров. Ширина - 4,6 метра.

Как считают военные эксперты, МТУ-2020 станет надежным помощником не только для модернизированных Т-90М, но и для перспективных танков и тяжелых боевых машин пехоты, созданных на унифицированной платформе "Армата".

Присутствие в войсках этой инженерной машины обеспечит быстрое преодоление водных преград, а также искусственно созданных рвов и каналов. Необходимость в такой современной технике продемонстрировали недавние военные конфликты, в частности боевые действия в Сирии.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Сирия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Проекты
АРМИ-20XX
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