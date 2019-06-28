Войти
28.06.2019
ЦАМТО

Модернизация верфей 35-го судозавода для докования ТАКР "Адмирал Кузнецов" продлится год

385
0
0
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © Фото : АО "82 судоремонтный завод"

ЦАМТО, 27 июня. Модернизация верфей 35-го судостроительного завода (Мурманск) для докования ТАКР "Адмирал Кузнецов" продлится год, на сдачу корабля в 2021 году это не повлияет, заявил "РИА Новости" глава ОСК Алексей Рахманов.

Сроки сдачи ТАКР "Адмирал Кузнецов" рисковали сдвинуться из-за недавней аварии: в минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе (Мурманская область) ушел под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу ТАКР "Адмирал Кузнецов".

"С 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока. Это займет год, для того, чтобы обеспечить докование "Кузнецова". Мы должны успеть сдать флоту корабль в 2021 году", – сказал А.Рахманов в ходе форума "Армия-2019".

Как напоминает агентство, накануне Центр судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК) заключил контракт с одним из российских банков на финансирование ремонта верфей 35-го судозавода.

По словам А.Рахманова, докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. "Если на корабле будут выявлены дефекты узлов, что при ремонте возникает часто, то мы будем проводить одновременно и ремонт, и устранение дефектов", – отметил глава ОСК.

Государственный контракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию ТАКР "Адмирал Кузнецов" военное ведомство заключило в апреле прошлого года. Сами корабелы ранее заверяли, что выполнят работу в срок, несмотря на ЧП с плавучим доком.

ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
АРМИ-20XX
Похожие новости
26.06.2019
ВМФ рассчитывает получить единственный авианосец после ремонта в 2021 году - главком "Интерфаксу"
14.11.2018
Минобороны оценило повреждения авианосца "Адмирал Кузнецов"
29.06.2018
Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК
23.05.2018
"Хаски" с секретом
18.04.2017
Ремонт "Кузнецова" в тумане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео