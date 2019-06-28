Модернизация верфей 35-го судозавода для докования ТАКР "Адмирал Кузнецов" продлится год

ЦАМТО, 27 июня. Модернизация верфей 35-го судостроительного завода (Мурманск) для докования ТАКР "Адмирал Кузнецов" продлится год, на сдачу корабля в 2021 году это не повлияет, заявил "РИА Новости" глава ОСК Алексей Рахманов.

Сроки сдачи ТАКР "Адмирал Кузнецов" рисковали сдвинуться из-за недавней аварии: в минувшем октябре на 82-м судоремонтном заводе (Мурманская область) ушел под воду плавучий док ПД-50, попутно задев палубу ТАКР "Адмирал Кузнецов".

"С 1 июля мы приступаем к модернизационным работам дока. Это займет год, для того, чтобы обеспечить докование "Кузнецова". Мы должны успеть сдать флоту корабль в 2021 году", – сказал А.Рахманов в ходе форума "Армия-2019".

Как напоминает агентство, накануне Центр судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК) заключил контракт с одним из российских банков на финансирование ремонта верфей 35-го судозавода.

По словам А.Рахманова, докование корабля и модернизация верфей будет вестись одновременно. "Если на корабле будут выявлены дефекты узлов, что при ремонте возникает часто, то мы будем проводить одновременно и ремонт, и устранение дефектов", – отметил глава ОСК.

Государственный контракт с Центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию ТАКР "Адмирал Кузнецов" военное ведомство заключило в апреле прошлого года. Сами корабелы ранее заверяли, что выполнят работу в срок, несмотря на ЧП с плавучим доком.

ТАКР "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" был введен в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечает агентство.