В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф

ЦАМТО, 27 июня. Новые бронемашины, способные передвигаться на плаву в несколько раз быстрее предшественников, создаются в России на смену плавающим БМП-3Ф и БТ-3Ф, заявил "РИА Новости" индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

"БМП-3Ф и БТ-3Ф – это уже своего рода классика, но современные тенденции ведения боя диктуют новые задачи. Одна из них – возможность загоризонтного десантирования. В настоящее время предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" приступили к разработке спецтехники, которая будет способна достигать скорости на плаву до 60 км/ч", – сказал С.Абрамов в ходе форума "Армия-2019".

Для сравнения: БМП-3Ф способна передвигаться на плаву с максимальной скоростью 10 км/ч.

По словам А.Абрамова, увеличение скорости станет возможным за счет создания принципиально новых силовой установки и водометных движителей. Кроме того, машина сможет перевозить больше полезной нагрузки, передает "РИА Новости".