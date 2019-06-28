В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
ЦАМТО, 27 июня. Новые бронемашины, способные передвигаться на плаву в несколько раз быстрее предшественников, создаются в России на смену плавающим БМП-3Ф и БТ-3Ф, заявил "РИА Новости" индустриальный директор кластера обычных вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.
"БМП-3Ф и БТ-3Ф – это уже своего рода классика, но современные тенденции ведения боя диктуют новые задачи. Одна из них – возможность загоризонтного десантирования. В настоящее время предприятия холдинга "Высокоточные комплексы" приступили к разработке спецтехники, которая будет способна достигать скорости на плаву до 60 км/ч", – сказал С.Абрамов в ходе форума "Армия-2019".
Для сравнения: БМП-3Ф способна передвигаться на плаву с максимальной скоростью 10 км/ч.
По словам А.Абрамова, увеличение скорости станет возможным за счет создания принципиально новых силовой установки и водометных движителей. Кроме того, машина сможет перевозить больше полезной нагрузки, передает "РИА Новости".
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Новые бронемашины, способные передвигаться на плаву в несколько раз быстрее предшественников, создаются в России на смену плавающим БМП-3Ф и БТ-3ФСколько уже мучений на тему бтт "нелюбимой падчерицы" ВМФ.
Пока неопределятся с обликом десантных кораблей в своем составе городить какие то "поделки" на тему ефв (как у американцев) не более чем попил бабла. Тем более что в закладку идут проекты 11711
https://vpk.name/news/295043_glava_osk_novyie_desantnyie_korabli_budut_otlichatsya_ot_ih_predshestvennikov_proekta_11711.html
БТ-3ФЭто вообще плод сумрачного гения, вместо того что бы удлинить машину на 1 каток, для увеличения заброневого пространства нарастили картонную броню. Интересно, а десантники на коленках друг у друга сидеть должны?
На лицо действия "эффективных манагеров" которые не захотели заморачиваться с балансировкой машины на воде. И в итоге пожертвовали размерами лобовой и боковой проекции (а это непосредственно выживаемость машины) и комфортности десанта.