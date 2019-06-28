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28.06.2019
Российская газета

БМП-3 с новым боевым модулем проходит испытания на полигонах Минобороны

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Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net

На полигонах министерства обороны России проходят испытания боевые машины пехоты БМП-3 с боевым модулем "Эпоха". После завершения испытаний производители планируют начать поставку машин военным.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в Госкорпорацию Ростех, пишет РИА Новости. Отмечается, что контракт на поставку БМП с новым модулем "Эпоха" заключили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". По его условиям уже ведется изготовление образцов.

"РГ" писала о том, что боевой модуль "Эпоха" будут устанавливать на БМП-2 и БМП-3. Он оснащен 57-мм автоматической пушкой низкой баллистики ЛШО-57, пусковыми установками противотанковых управляемых ракет "Корнет".

Возможность установки на гусеничных платформах старых моделей - одно из основных преимуществ нового боевого модуля. Благодаря этому появляется возможность сравнительно простой адаптации имеющейся техники к современным условиям.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-3
Корнет
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Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
АРМИ-20XX
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