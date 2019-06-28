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28.06.2019
ТАСС

Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ России в 2022 году

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Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжёлый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Ласточкин

Как заявил глава "Севмаша" Михаил Будниченко, на корабле завершены корпусные работы, идет загрузка систем и механизмов

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов" будет передан Военно-морскому флоту России после завершения ремонта и модернизации в 2022 году. Об этом сообщил в четверг ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019" глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Передача крейсера флоту состоится в 2022 году", - сказал он.

По словам Будниченко, к настоящему времени на крейсере "завершены корпусные работы, сейчас идет загрузка на корабль систем и механизмов".

Крейсер заложен 17 мая 1983 года. Первоначально он имел название "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".

С 1999 года находится в ремонте на "Севмаше". Фактически работы по ремонту и глубокой модернизации начались в 2013 году. После завершения работ крейсер получит на вооружение крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", а в перспективе - также "Циркон".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Нахимов
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
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Будниченко Михаил
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