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28.06.2019
ТАСС

В "Севмаше" сообщили, когда завершится строительство серии "Бореев" и "Ясеней"

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АПЛ проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск"
Первая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш"

Как сообщил глава объединения Михаил Будниченко, согласно контрактам это произойдет в 2023 и 2024 годах соответственно

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Строительство серии атомных подводных стратегических ракетоносцев "Борей"/"Борей-А" будет завершено в 2023 году, серии атомных многоцелевых подводных лодок "Ясень"/"Ясень-М" - в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил в четверг в ходе 5-го Международного военно-технического форума "Армия-2019" глава "Севмаша" Михаил Будниченко.

"В соответствии с контрактами, строительство "Бореев" завершим в 2023 году, "Ясеней" - в 2024 году", - сказал он.

К настоящему времени на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построены и сданы флоту три стратегические подлодки базового проекта 955 класса "Борей". Головной корабль "Юрий Долгорукий" вошел в состав Северного флота, два серийных - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - в состав Тихоокеанского.

Головная подлодка проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" в настоящее время проходит второй этап заводских ходовых испытаний. Как сообщил ТАСС Будниченко, ее передача флоту состоится в декабре 2019 года.

Подлодки проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин". На "Севмаше" продолжается строительство четырех подлодок проекта 955А ("Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский").

Проект "Ясень"

На "Севмаше" построена и передана флоту атомная подводная лодка базового проекта 885 "Ясень" - "Северодвинск". Она вошла в состав Северного флота. Головная лодка усовершенствованного проекта 885М "Ясень-М" "Казань" в настоящее время находится на испытаниях. В разных стадиях строительства находятся еще пять субмарин проекта 885М.

Подводные лодки проектов 885 и 885М разработаны Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит".

"Армия-2019"

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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