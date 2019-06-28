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28.06.2019
Интерфакс-АВН

Новая модификация обнаружителя СОСНА не имеет российских и зарубежных аналогов - разработчик

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе представляет на проходящем в подмосковной Кубинке форуме "Армия-2019" последнюю модификацию обнаружителя СОСНА, которая управляется удаленно с планшета, сообщает пресс-служба холдинга.

"В отличие от предыдущей версии в конструкции обновленного прибора используется беспроводная система управления, а его масса и габариты в полтора раза меньше. Главная задача изделия - обнаружить местоположение оптических и оптико-электронных устройств, ведущих встречное наблюдение или прицеливание, с указанием координат точки наблюдения", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

По информации пресс-службы, автоматическое сканирование выполняется с помощью узконаправленного инфракрасного лазерного луча со скоростью 6, 12 и 18 градусов в секунду. Дальность обнаружения достигает 2,5 км. СОСНА автоматически фиксирует время засечки, координаты цели, азимут направления на цель и время съемки. В памяти прибора может храниться до 3000 цветных изображений местности с отметками о местоположении объектов.

"Обновленный прибор теперь оснащен новейшей беспроводной системой управления - это техническое решение 2019 года. Модернизация обеспечила возможность запускать устройство на расстоянии до 70 метров посредством планшета. На сегодняшний день СОСНА не имеет российских и зарубежных аналогов и является одним из самых эффективных средств обнаружения", - сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что новый прибор применяют службы безопасности для охраны особо важных объектов. Одной из частных задач является обнаружение снайперов в ходе антитеррористических операций.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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