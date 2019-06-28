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28.06.2019
Lenta.ru

Из тонкокожего "Спрута" сделают плавающий танк

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Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новотис

В России разрабатывают новый легкий плавающий танк на базе авиадесантной самоходной пушки 2С25 "Спрут-СДМ1". Об этом рассказал главный конструктор АО "СКБМ" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Сергей Абдулов, передает ТАСС.

В сравнении со "Спрутом" машина получит усиленную защиту и другую ходовую часть. По словам Абдулова, планируется использовать торсионную подвеску от БМП-3, которая более надежна и менее прихотлива. При этом оружие на машине останется прежним. Название проекта не раскрывается.

В июле прошлого года автор The National Interest Майкл Пек заявил, что авиадесантный истребитель танков 2С25 "Спрут-СДМ1", имеющий малую массу и мощную пушку, фактически является легким танком с тонкой броней. Эксперт заключает, что в дизайне "Спрут-СДМ1" нет новизны, а его концепция напоминает американские боевые машины M10 tank destroyer и M18 Hellcat конца Второй мировой войны.

"Спрут-СДМ1" имеет 125-миллиметровую гладкоствольную пушку 2А75 и 7,62-миллиметровый пулемет Калашникова. Несмотря на сравнения с легкими танками, изначально машина разрабатывалась в интересах ВДВ как самоходка. В результате ограничений по массе "Спрут" имеет только противопульную защиту.

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Страны
Россия
США
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
БМП-3
ПКМ
Компании
Высокоточные комплексы
СКБМ Курган
СКБМ Самара
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