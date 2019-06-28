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28.06.2019
Lenta.ru

Двойной залп "Искандеров" попал на видео

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tvzvezda.ru

Во время внезапной проверки общевойсковой армии Восточного военного округа расчеты оперативно тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" отработали одновременный учебный пуск квазибаллистической крылатой ракеты. Видео с учений опубликовала "Звезда".

Одновременный учебный (электронный) пуск квазибаллистической ракеты ОТРК "Искандер-М" и крылатой ракеты ОТРК "Искандер-К" является сложнейшим элементом, говорится в сообщении Минобороны. Ракеты успешно уничтожили учебные цели. Также военные отразили нападение диверсионно-разведывательной группы, выполнили различные вводные, нормативы по основным предметам обучения боевой подготовки.

Внезапная проверка войск и сил ЦВО началась 24 июня. Органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, а также дальней и военно-транспортной авиации в полном составе были приведены в высшую степень боевой готовности.

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Искандер
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