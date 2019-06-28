Россия поставила Саудовской Аравии первые партии военной техники
Россия поставила Саудовской Аравии военную технику и вооружения, сообщает "Интерфакс" в четверг, 27 июня. Как рассказали информагентству в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), в данный момент страны обсуждают вопросы лицензионного производства.
О том, какое именно оружие было поставлено Саудовской Аравии, не сообщается. По данным агентства, речь идет, в частности, об огнеметных системах ТОС-1А "Солнцепек".
"Все проекты в сфере ВТС с Королевством Саудовская Аравия осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В текущем году начались поставки первых партий вооружения и военной техники", — заявила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.
26 июня генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал, что портфель заказов компании составил около $52 млрд. Заказчиками российских вооружений выступили 68 государств.
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