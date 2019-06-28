"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"

Инженерные боеприпасы, представленные Концерном "Техмаш" Госкорпорации Ростех на форуме "Армия-2019", вызвали особый интерес у экспертов и участников выставки. Это кассеты КПОМ-3 с противопехотными минами и КПТМ-4 с противотанковыми минами, сообщила пресс-служба концерна.

Кассета КПОМ-3 с противопехотными осколочными минами ПОМ-3, предназначена для минирования местности дистанционными системами минирования (вертолетная система минирования ВСМ-1, универсальный минный заградитель УМЗ, гусеничный минный заградитель ГМЗ-К и переносной комплект минирования ПКМ) в целях поражения живой силы противника.

"Противопехотные мины дистанционной установки ПОМ-3, обладают элементами "искусственного интеллекта". Эти мины могут распознавать цели, самостоятельно деактивироваться и самоликвидироваться. Входящая в состав кассеты осколочная противопехотная мина ПОМ-3 является первой в мире противопехотной миной дистанционной установки с неконтактным взрывателем с сейсмическим датчиком цели", - отметил генеральный директор Концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Мина обеспечивает автоматическую установку (с возможность переустановки) времени самоликвидации непосредственно перед размещением кассеты в систему минирования. То есть, им можно задать временные характеристики работоспособности, которые после выполнения боевых задач могут обеспечить автоматическое обезвреживание установленного минного поля. Это соответствует требованиям дополненного Протокола II Женевской конвенции о негуманном оружии. Установленная мина ПОМ-3 ведет селекцию цели на фоне шумовых помех от боевой машины пехоты или танка, она выделяет бойца, вступившего в зону реагирования. Также мина способна отличить человека от животного.

Другой образец - кассета с противотанковыми минами КПТМ-4 предназначена для минирования местности противотанковыми минами ПТМ-4. Мина обеспечивает поражение танка под всей проекцией - пробивает днище, выводит из строя жизненно важные объекты внутри танка и перебивает гусеницы. Устанавливается внаброс вышеуказанными системами дистанционного минирования (ВСМ-1, УМЗ, ГМЗ-К, ПКМ). Мина имеет неконтактный взрыватель с магнитным датчиком цели и кумулятивный заряд с желобообразной облицовкой и двухточечным инициированием. Позволяет устанавливать перед применением несколько дискретных значений времени самоликвидации.