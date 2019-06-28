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28.06.2019
ТАСС

РТИ создал самообучающийся комплекс РЭБ против беспилотников

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Птица-дрон
Птица-дрон.
Источник изображения: fastpic.ru

Генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк заявил, что платформа, в частности, позволит отличать дроны от птиц

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты "ОКБ-Планета" (входит в группу РТИ) разработали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), оснащенный искусственным интеллектом, который сможет отличать птиц от беспилотников и воздействовать на последних. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2019" генеральный директор группы РТИ Максим Кузюк.

"В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, которая, например, позволит отличать дроны от птиц", - сказал он.

Комплекс является инициативной разработкой "ОКБ-Планета".

Внедрение технологий искусственного интеллекта позволит за определенный период времени "обучить" комплекс отличать беспилотники от, например, воробьев или голубей. При этом радиоподавлению будут подвергаться только дроны.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. Участие в форуме принимают более 1,3 тысячи предприятий и организаций, которые представляют свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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