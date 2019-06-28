Россия поставит Индонезии более 40 БМП и БТР до 2020 года

ЦАМТО, 27 июня. Россия поставит Индонезии 22 БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф до конца 2020 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ФСВТС.

"Контрактом предусматривается поставка 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 бронетранспортера БТ-3Ф. Рассчитываем осуществить ее до конца 2020 года", – сказали в ФСВТС в рамках форума "Армия-2019".

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия заключили контракт на поставку российских бронетранспортеров БТ-3Ф, напоминает агентство.

Плавающий бронетранспортер БТ-3Ф на основе шасси БМП-3 предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий. Машина может транспортировать 17 человек, включая членов экипажа. В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и правого бортов – помощник командира и десантник, которые имеют возможность вести огонь из пулеметов в автономных установках.

Бронетранспортер также оснащен энергопоглощающими складными креслами, обеспечивающими значительное снижение ударных нагрузок при подрыве на мине и при движении по пересеченной местности. Сиденья снабжены привязными ремнями, обеспечивающими надежную фиксацию экипажа и десанта. Кроме того, машина оснащена агрегатным компрессорным кондиционером, что важно в условиях жаркого тропического климата, передает "РИА Новости".