Перспективы роста объемов серийного производства Ил-76МД-90А обсудили на "Авиастар-СП"

ЦАМТО, 27 июня. Индустриальный директор авиационного кластера ГК "Ростех", председатель Совета директоров ПАО "ОАК" Анатолий Сердюков и президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь 26 июня посетили АО "Авиастар-СП", входящий в Дивизион транспортной авиации ОАК.

Участники делегации в сопровождении генерального директора ПАО "Ил" Юрия Грудинина проверили ход работ по реализации основных самолетных программ, модернизации производственных мощностей и запуску новой линии бесстапельной автоматизированной сборки для военно-транспортных самолетов, а также обсудили вопросы загрузки предприятия и увеличения объемов выпуска продукции в рамках развертывания серийного производства тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

На сегодняшний день на авиазаводе на летных испытаниях находится третий самолет Ил-76МД-90А, предусмотренный производственной программой 2019 года. Два новых воздушных судна данной модификации в этом году были переданы в эксплуатацию в ВТА России. Продолжаются летные испытания первого отечественного топливозаправщика Ил-78М-90А. Ведутся работы по модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Предприятие участвует в кооперации по ряду гражданских программ ОАК.

Делегация также побывала в Межрегиональном центре компетенций, где ведется подготовка молодых специалистов для ульяновского авиационного предприятия. В ближайшие два года из-за увеличения объемов выпуска продукции для обеспечения серийного производства заводу необходимо принять не менее 1500 работников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".