Войти
28.06.2019
ЦАМТО

Перспективы роста объемов серийного производства Ил-76МД-90А обсудили на "Авиастар-СП"

560
0
0
Первый серийный Ил-76МД-90А.
Первый серийный Ил-76МД-90А.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 27 июня. Индустриальный директор авиационного кластера ГК "Ростех", председатель Совета директоров ПАО "ОАК" Анатолий Сердюков и президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь 26 июня посетили АО "Авиастар-СП", входящий в Дивизион транспортной авиации ОАК.

Участники делегации в сопровождении генерального директора ПАО "Ил" Юрия Грудинина проверили ход работ по реализации основных самолетных программ, модернизации производственных мощностей и запуску новой линии бесстапельной автоматизированной сборки для военно-транспортных самолетов, а также обсудили вопросы загрузки предприятия и увеличения объемов выпуска продукции в рамках развертывания серийного производства тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

На сегодняшний день на авиазаводе на летных испытаниях находится третий самолет Ил-76МД-90А, предусмотренный производственной программой 2019 года. Два новых воздушных судна данной модификации в этом году были переданы в эксплуатацию в ВТА России. Продолжаются летные испытания первого отечественного топливозаправщика Ил-78М-90А. Ведутся работы по модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". Предприятие участвует в кооперации по ряду гражданских программ ОАК.

Делегация также побывала в Межрегиональном центре компетенций, где ведется подготовка молодых специалистов для ульяновского авиационного предприятия. В ближайшие два года из-за увеличения объемов выпуска продукции для обеспечения серийного производства заводу необходимо принять не менее 1500 работников.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
Авиастар-СП
Ил
ОАК
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Слюсарь Юрий
Похожие новости
02.04.2019
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
31.01.2018
"Я не вижу ни одной серьезной трудности, возникшей из-за санкций"
06.12.2017
Тяга на большие деньги
19.04.2016
Война в Сирии стимулирует военно-авиационные проекты
12.01.2016
«Авиастар»: заводская зарисовка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео