Hindustan Aeronautics Limited продолжает разработку УТС HTT-40

ЦАМТО, 27 июня. Индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) рассчитывает получить от командования ВВС Индии запрос о предложениях на поставку учебно-тренировочных самолетов HTT-40 (Hindustan Turbo Trainer-40).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на отраслевые источники, из-за "нерешительности" ВВС при подготовке запроса совет директоров HAL отложил решение о направлении 1,8 млрд. рупий (25,9 млн. долл.) на модернизацию турбовинтового двигателя Honeywell TPE331-12B, которым оснащен УТС.

Как заявлено, средства должны быть выплачены компании Honeywell после получения от ВВС запроса о предложениях, который позволит окупить вложения.

HAL планирует установить цифровую систему управления режимами работы двигателя (FADEC) до начала серийного производства самолета. По оценкам компании, модернизация двигателя может занять у Honeywell до двух лет, а это означает, что любая задержка оплаты может еще больше отсрочить производство HTT-40.

В то же время, по заявлению командования ВВС, оно направит запрос только после того, как HAL завершит полный цикл испытаний HTT-40.

Компания, со своей стороны, утверждает, что после первого официального полета в середине 2016 года HTT-40 продемонстрировал существенный прогресс в выполнении требований ВВС. В настоящее время тестирование продолжается.

Согласно имеющейся информации, компания HAL обвинила командование ВВС в том, что оно постоянно меняло свои эталонные показатели для испытаний УТС, несмотря на то, что HTT-40 "превысил" требования по многим параметрам.

Представитель HAL сообщил Jane's, что компания пока не получала от ВВС информацию о запросе о предложениях на поставку HTT-40. Тем не менее, работа над самолетом продолжаются.

Как сообщал ЦАМТО, в 2014 году командование ВВС, разочаровавшись в возможностях HAL разрабатывать и производить УТС, прекратило финансирование проекта HTT-40 и приобрело для удовлетворения своих срочных потребностей 75 самолетов PC-7 Mk.2 швейцарской компании Pilatus. Поставка этих УТС была завершена к июлю 2018 года.

По настоянию командования ВВС Министерство обороны в марте 2015 года одобрило импорт 38 дополнительных PC-7 Mk.2, но эта закупка была приостановлена из-за обвинений в нарушениях процедуры при предыдущих приобретениях, которые так и не были доказаны.

Впоследствии, в конце 2015 года, Министерство обороны одобрило закупку 70 HTT-40 в рамках инициативы Нью-Дели "Делай в Индии".

В феврале 2015 года Совет по оборонным закупкам (DAC) одобрил приобретение 70 УТС основной подготовки HTT-40 компании HAL в рамках инициативы "Делай в Индии".

Разработка HTT-40 ведется на собственные финансовые средства Hindustan Aeronautics Ltd. Однако Командование ВВС Индии по-прежнему не стремится к закупке национального самолета.

HTT-40 – двухместный турбовинтовой УТС максимальной взлетной массой 2800 кг с тандемным размещением экипажа. Он оснащен герметичной кабиной, двигателем TPE-331-12B мощностью 1100 л.с. компании Honeywell, катапультируемыми креслами, современной системой отображения информации в кабине экипажа и системой моделирования, которая позволяет преподавателю в задней кабине имитировать отказ различных систем для тренировки курсанта действиям в чрезвычайных ситуациях.