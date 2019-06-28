Технический облик ракеты "Монолит" разработают до конца года

ЦАМТО, 27 июня. Технический облик новейшей российской авиационной ракеты "Монолит" будет сформирован до конца 2019 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил в рамках форума "Армия-2019" индустриальный директор кластера обычных вооружений Ростеха Сергей Абрамов.

"По планам мы завершим формирование технического облика ракеты до конца этого года и согласуем с нашим заказчиком техническое задание на ее разработку. И, возможно, года через два мы получим опытный образец", – сказал он.

Ранее о разработке концерном "Техмаш" (входит в Ростех) этой ракеты "РИА Новости" рассказал гендиректор компании Владимир Лепин. По его словам, ракета предназначена для оснащения боевых самолетов и вертолетов.