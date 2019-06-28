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28.06.2019
ЦАМТО

Технический облик ракеты "Монолит" разработают до конца года

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Сергей Абрамов
Сергей Абрамов.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ростеха"

ЦАМТО, 27 июня. Технический облик новейшей российской авиационной ракеты "Монолит" будет сформирован до конца 2019 года.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил в рамках форума "Армия-2019" индустриальный директор кластера обычных вооружений Ростеха Сергей Абрамов.

"По планам мы завершим формирование технического облика ракеты до конца этого года и согласуем с нашим заказчиком техническое задание на ее разработку. И, возможно, года через два мы получим опытный образец", – сказал он.

Ранее о разработке концерном "Техмаш" (входит в Ростех) этой ракеты "РИА Новости" рассказал гендиректор компании Владимир Лепин. По его словам, ракета предназначена для оснащения боевых самолетов и вертолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
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