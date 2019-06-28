Гендиректор РТИ: наши системы аудиомониторинга определяют до 10 видов угроз

Максим Кузюк — о создании радиофотонного радара нового поколения, о системах аудиомониторинга с искусственным интеллектом для "Безопасного города", а также о том, как бороться с беспилотниками

Передовые радиолокационных станции, системы связи, комплексные системы безопасности и наработки в сфере искусственного интеллекта – все эти темы входят в сферу деятельности Группы РТИ. Свои самые передовые разработки РТИ представляет на международном форуме “Армия-2019", который проходит в эти дни в подмосковном парке "Патриот". В рамках форума генеральный директор Группы РТИ Максим Кузюк рассказал в интервью ТАСС о создании радиофотонного радара нового поколения, о системах аудиомониторинга с искусственным интеллектом для “Безопасного города". А также о том как обеспечить интернетсвязь на пассажирских самолетах и как бороться с беспилотниками.

— Максим Вадимович, что РТИ представляет на форуме "Армия-2019"?

— Прежде всего, на форуме мы говорим о наших компетенциях в области кибер- и информационной безопасности. Сейчас эти направления являются приоритетными для нас — мы должны постоянно улучшать, модернизировать наши средства защиты.

В объединенной экспозиции РТИ представлены наши разработки в области радиоэлектроники и АСУ. На стенде показана продукция "РТИ имени академика А.Л. Минца", НИИДАР, "ОКБ-Планета", Ярославского радиозавода и ЗАО "НПК "Высокие технологии и стратегические системы".

На стенде показана работа бортового радиолокационного комплекса космического базирования и представлена секторная радиолокационная станция для обнаружения малогабаритных подвижных наземных и воздушных объектов, а также радиолокационный комплекс посадки летательных аппаратов модульного типа "Яуза". Кроме того, можно ознакомиться с характеристиками загоризонтных РЛС, обеспечивающих круглосуточный контроль воздушной и надводной обстановки, малогабаритных РЛС и автоматизированных систем управления.

Также РТИ демонстрирует современные радиостанции КВ-, УКВ- и СВЧ-диапазонов. В экспозиции представлена перспективная корабельная радиостанция Р-620, у которой, как мы считаем, большой экспортный потенциал.

— Планируются ли переговоры с иностранными заказчиками на "Армии-2019"?

— У нас запланирована встреча с нашими иностранными заказчиками с участием коллег из ФСВТС и "Рособоронэкспорта". В повестке переговоров — наши передовые разработки, имеющие очень хороший экспортный потенциал: аппаратура широкополосной радиолинии связи, радиолокационные станции, автоматизированные системы управления и т.д. Также запланированы встречи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего из Индии, и с коллегами с Ближнего Востока.

— Ранее сообщалось, что зарубежные страны заинтересованы в покупке радиолокационной станции гражданского назначения "Сурок". Кто уже купил такие РЛС? Дальнейшие планы по продвижению этой станции?

— На сегодняшний день мы ведем работу по продвижению станции на российском рынке — внутренний рынок нам видится очень перспективным. Остро стоит вопрос защиты особо важных объектов от несанкционированного вторжения, как от больших летательных аппаратов, так и от популярных сегодня беспилотников, в том числе квадрокоптеров. Также достаточно перспективным направлением является обеспечение нашими РЛС небольших аэродромов — как частных, так и государственных. У данной станции есть и экспортный потенциал.

— На какой стадии работы с радиофотонным радаром нового поколения? Когда могут появиться РЛС с применением радиофотонных технологий? Смогут ли такие РЛС работать в условиях радиоэлектронного подавления и электромагнитного излучения? Какие у них еще будут преимущества?

— Макетный образец и программное обеспечение работают, есть конкретный результат. Мы провели эксперименты, и радиолокатор уже строит траекторию движения летательных аппаратов. Следующая задача — это создание имитационно-моделирующего стенда и совершенствование аппаратной и программной части локатора, включая создание интегральных фотонных схем.

Радиофотонные локаторы имеют существенные преимущества по помехоустойчивости и по устойчивости к воздействию электромагнитного излучения. Помехоустойчивость обеспечивается сверхширокой полосой пропускания тракта и возможностью быстрого переключения рабочей частоты. А устойчивость к ЭМИ обеспечивается физическим распространением радиосигнала в оптическом диапазоне.

Очевидные преимущества фотонных радиолокационных станций — это значительное возрастание точности, надежности, снижение в разы энергопотребления и уменьшение габаритов и веса антенны в десятки раз.

— Какие комплексы радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам разрабатывает РТИ?

— Мы разрабатываем средства подавления связи, которые могут бороться не только с беспилотниками, но и со средствами связи. Мы научились делать малогабаритные легкотранспортируемые системы.

На "ОКБ-Планета" в инициативном порядке разработан малогабаритный комплекс радиоэлектронной борьбы. Этот комплекс представляет собой устройство постановки помех для противодействия аппаратуре потребителей спутниковой связи. В паре с ним может работать комплекс для подавления средств связи УКВ-диапазона. Это тоже инициативная разработка "ОКБ-Планета". Эти элементы могут быть связаны общей платформой.

В рамках наших работ в части искусственного интеллекта разрабатывается платформа, которая имеет на борту набор предобученных нейросетей, в том числе для задач определения и предсказания поведения объектов, которая, например, позволит отличать дроны от птиц

— В 2018 году сообщалось о планах создания в Зеленограде новой фабрики по производству микросхем на основе передовых технологий НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Когда будет открыта такая фабрика?

— В рамках создания совместного предприятия между РТИ и госкорпорацией "Ростех" создано ООО "Элемент", генеральным директором которого стал Илья Иванцов. РТИ завершило передачу активов в это СП. Поэтому вопрос развития микроэлектроники в рамках этого совместного предприятия лучше адресовать генеральному директору ООО "Элемент".

— Что создает концерн для проекта "Безопасный город" ("умный" город)?

— Сегодня РТИ является ведущим разработчиком комплексных систем безопасности, ситуационных центров и систем поддержки принятия решений для органов исполнительной власти, в том числе для муниципальных органов власти. В рамках работ по "Безопасному городу" и "Безопасному региону" мы разработали несколько систем. В эти системы информация поступает из единых диспетчерских служб, системы 112, из различных СМИ, камер видеонаблюдения, датчиков и сенсоров, также из систем космического мониторинга. А на выходе в ситуационный центр города или региона мы будем выдавать анализ и прогнозирование общего состояния городской или региональной инфраструктуры, а также отчеты и дэшборды.

Из новинок мы представляем систему аудиомониторинга, которая интегрируется с системой видеонаблюдения. Она обеспечивает безопасность на открытых территориях и в различных зданиях, а также на таких объектах, как прилегающая территория предприятий, парковочные зоны, остановки общественного транспорта

Также в системе применяется технология анализа данных с использованием искусственного интеллекта.

Я хочу отметить, что наши системы аудиомониторинга и аудиоанализа на сегодняшний день способны определять до десяти видов городских угроз. Результаты — на уровне мировых аналогов, в частности достигнут уровень 80% разделения тревожных и радостных криков на тестовой базе, выстрелов, сирены, сигнала авто и других угроз.

— Как реализуются планы РТИ по организации доступа в интернет на пассажирских самолетах с использованием технологий связи, которые применяются на военных самолетах и кораблях?

— Мы действительно вели проработку очень интересного проекта с использованием разработанных нами технологий по передаче данных на базе АФАР. Суть ее заключается в следующем: ставится дополнительное оборудование на вышку и на самолет для того, чтобы осуществлять связь не через спутник, что достаточно дорого, а именно через существующие вышки сотовой сети. Сегодня пока вопрос прорабатывается, потому что это интересно на дальних перелетах, а в России дальние перелеты идут в незаселенных местах, и соответственно, там нет вышек. Сегодня мы точно знаем, как обеспечить связь борта и вышки, и прорабатываем этот вопрос с авиакомпаниями и операторами сотовой связи.

Беседовала Милена Синева