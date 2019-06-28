БМП-3 с учетом сирийского опыта оснастят дополнительной защитой

Боевые машины пехоты (БМП-3) с учетом сирийского опыта получили дополнительную защиту в воде стальных экранов и противокумулятивных решеток. Это даст им возможность выдерживать попадание гранаты из ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

Запланировано подписание контракта на поставку комплектов такой защиты для российских войск. Об этом на форуме "Армия-2019" сообщил главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" Сергей Абдулов.

По его словам, главное преимущество БМП-3 с дополнительными экранами и решетками — "защищенность от попадания кумулятивной гранаты из РПГ". Об этом в четверг, 27 июня, сообщает ТАСС. Конструктор отметил не полную защищенность от РПГ даже современных танков.

Образец БМП с противокумулятивными решетками вокруг корпуса машины представлен на стенде "Высокоточных комплексов". БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году.

Ранее в четверг стало известно, что российские военные начали получать новые машины дистанционного разминирования "Листва". Машину модернизировали, чтобы повысить эффективность ее боевой работы.

Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном городе Кубинка с 25 по 30 июня. Первые три дня он работает в закрытом режиме для иностранных делегаций. 27 июня на него приедут президент России Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. С 28 числа на мероприятии смогут побывать все желающие.