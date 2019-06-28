В ФСВТС сообщили о бригадах российских специалистов в Венесуэле для обслуживания вооружения и техники

Кубинка (Московская область). 27 июня. ИНТЕРФАКС - В Венесуэле находятся бригады российских специалистов, которые обслуживают авиатехнику и системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Мария Воробьева на форуме "Армия-2019".

"В настоящее время в Венесуэле находятся бригады российских специалистов, которые выполняют работы по ранее подписанным контрактам на обслуживание авиационной техники и средств ПВО. Остальные работы по обслуживанию ранее поставленного имущества Венесуэла проводит самостоятельно", - заявила Воробьева.

По ее словам, на сегодняшний день венесуэльские вооруженные силы "располагают достаточным количеством современного вооружения российского производства".

"Поэтому основным направлением сотрудничества является поддержание этой техники в исправном состоянии. В этих целях на территории Венесуэлы создаются центры по техническому обслуживанию, ремонту и модернизации продукции военного назначения российского производства в интересах всех видов вооруженных сил", - сообщила представитель ФСВТС России.

Воробьева отметила, что все работы ведутся в рамках взятых ранее обязательств.

"Российская Федерация продолжает выполнять взятые ранее обязательства, обеспечивая текущие потребности партнера в послепродажном обслуживании военной техники, а также в подготовке специалистов", - сообщила Воробьева.

Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Как сообщалось, сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тыс. автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.