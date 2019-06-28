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28.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Британцев удивил перехват российских самолетов над Балтикой

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Источник изображения: Royal Air Force

Читатели британской газеты Daily Mail, комментируя сопровождение британскими истребителями российских военных самолетов над Балтийским морем, задались вопросом, что британские ВВС делают так далеко от дома.

"Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?" – выразил недоумение читатель Daily Mail Стивен Ньюсом.

"Как Великобритания может защитить Эстонию, если она даже не может заставить свои поезда ходить вовремя?" – сыронизировал Джордж МэкСвинтон.

Кроме того, комментаторы указали, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, на что имели полное право. "А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они", – указал avonman1, передает РИА "Новости".

Некоторые комментаторы при этом отметили красоту российских боевых машин, сравнив их с британскими.

"Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с "колбасками", на которые похожи британские", – написал thebestcountry.

"Российские самолеты выглядят очень продвинутыми", – указал еще один пользователь.

Напомним, во вторник минобороны Соединенного Королевства сообщало, что британские истребители дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов. В ведомстве отметили, что самолеты ВКС России, как и во всех подобных случаях, не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Россия
Эстония
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