Британцев удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Читатели британской газеты Daily Mail, комментируя сопровождение британскими истребителями российских военных самолетов над Балтийским морем, задались вопросом, что британские ВВС делают так далеко от дома.

"Разве у Эстонии нет собственных ВВС? Что британские самолеты делают над Балтикой?" – выразил недоумение читатель Daily Mail Стивен Ньюсом.

"Как Великобритания может защитить Эстонию, если она даже не может заставить свои поезда ходить вовремя?" – сыронизировал Джордж МэкСвинтон.

Кроме того, комментаторы указали, что российские самолеты летели в международном воздушном пространстве, на что имели полное право. "А в чем суть? Русские летели в международном воздушном пространстве. Кажется, Королевские ВВС были дальше от дома, чем они", – указал avonman1, передает РИА "Новости".

Некоторые комментаторы при этом отметили красоту российских боевых машин, сравнив их с британскими.

"Российские самолеты такие элегантные, хорошо спроектированные, по сравнению с "колбасками", на которые похожи британские", – написал thebestcountry.

"Российские самолеты выглядят очень продвинутыми", – указал еще один пользователь.

Напомним, во вторник минобороны Соединенного Королевства сообщало, что британские истребители дважды поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов. В ведомстве отметили, что самолеты ВКС России, как и во всех подобных случаях, не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.

Алина Назарова