Россия решила помочь Таджикистану укрепить армию

Россия окажет Таджикистану помощь в укреплении армии и спецслужб на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан", – сказал Патрушев, передает РИА "Новости".

По словам специалистов, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии и Ирака в страны исхода боевиков. Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

В середине июня президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке призвал не допустить попадания в руки террористов биологического, химического и других видов оружия.

Также Путин подчеркнул, что ШОС предстоит проделать много работы для мирного урегулирования конфликтов у границ стран-участниц организации. "Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения", – отметил Путин.

Алина Назарова