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28.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия решила помочь Таджикистану укрепить армию

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Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото
Военнослужащий армии Таджикистана во время совместных учений подразделений военной разведки государств-членов ОДКБ Поиск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Россия окажет Таджикистану помощь в укреплении армии и спецслужб на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии Минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных Сил Республики Таджикистан", – сказал Патрушев, передает РИА "Новости".

По словам специалистов, основные угрозы для безопасности стран ОДКБ исходят из северных провинций Афганистана, где наблюдается активизация террористических бандформирований и от возвращающихся из Сирии и Ирака в страны исхода боевиков. Особенное беспокойство силовиков вызывает устойчивая тенденция к росту напряженности на таджикско-афганской границе.

В середине июня президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС в Бишкеке призвал не допустить попадания в руки террористов биологического, химического и других видов оружия.

Также Путин подчеркнул, что ШОС предстоит проделать много работы для мирного урегулирования конфликтов у границ стран-участниц организации. "Особого внимания требует положение дел в Афганистане. Афганцам необходима помощь в достижении национального примирения и экономического возрождения", – отметил Путин.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Проекты
ШОС
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