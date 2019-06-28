ВСУ отходят, оставляя ранее занятые ими позиции на Донбассе

На Донбассе военная разведка ДНР фиксирует случаи отхода украинских войск с занимаемых позиций на линии соприкосновения. Об этом на брифинге в Донецке сообщил сегодня начальник пресс-службы УНМ ДНР майор Даниил Безсонов.

"Отмечаются случаи оставления противником своих позиций и перемещение их на сотни метров назад. По поступающей из подразделений ВСУ информации, стало известно о трех районах оставленных позиций", - приводит его слова агентство ДАН. При этом майор не стал уточнять, в каких именно районах Донбасса украинская армия покинула занимаемые позиции.

Напомним, что аналогичные факты также были ранее зафиксированы и в ЛНР. В частности, было выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Сокольники.

В Луганске считают, что причиной этого является некомплект личного состава, отсутствие элементарного обеспечения, а также удовлетворительных бытовых условий. С денежным довольствием украинских военных дело обстоит и вовсе из рук вон плохо. Ранее стало известно, что из-за длительных задержек денежных выплат боевики украинских националистических батальонов стали покидать Донбасс и уезжать в Сирию воевать на стороне террористической организации ИГИЛ (запрещено в России).

Очевидно, именно эти обстоятельства вынудили украинскую сторону приступить наконец к разводу сил и средств в районе Станицы Луганской, который предусмотрен Минскими соглашениями, считает Eadaily.