Армия Индонезии приобретет десятки российских боевых машин

Россия поставит Индонезии 22 боевых машины БМП-3Ф и 21 бронетранспортер БТ-3Ф до конца 2020 года.

Об этом сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству в рамках форума "Армия-2019". Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия заключили контракт на поставку российских бронетранспортеров БТ-3Ф.

Плавающий бронированный транспортер БТ-3Ф на основе шасси БМП-3 предназначен для транспортировки подразделений морской пехоты, береговой охраны и сухопутных войск, а также для огневой поддержки спешившегося десанта во всех видах боевых действий. Машина может транспортировать 17 человек, включая членов экипажа.

В отделении управления размещаются водитель-механик, у левого и правого бортов - помощник командира и десантник, которые имеют возможность вести огонь из пулеметов в автономных установках.